『worldpegasus(ワールドペガサス) トクサンTVコラボモデル 硬式木製極太トレーニングバット WBKWTTV9 ゴールド/シルバー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 14時 04分に出品され03月28日 14時 04分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
野球 バット用品その他
【商品名】
worldpegasus(ワールドペガサス) トクサンTVコラボモデル 硬式木製極太トレーニングバット WBKWTTV9 ゴールド/シルバー
【商品説明】
・Extra thick grip
・Toxan TV
・Training Bat
・Wood
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 6.00 cm
奥行 : 85.00 cm
重量 : 1.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8505円
914 入札履歴
終了
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