『アッソブ 防水 サコッシュ 141603 WATER PROOF CORDURA 305D カーキ【お歳暮】』はヤフオクでから05月12日 22時 48分に出品され05月12日 22時 48分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

アッソブ 防水 サコッシュ 141603 WATER PROOF CORDURA 305D カーキ



【商品説明】

・ショルダーストラップ付き(全長124cm)

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ22.5cmxヨコ29cmxマチ2cm

・ポケットの数:1(外側1/内側0)

・メイン素材: ナイロン

・留め具の種類: ジッパー

・表地: CORDURA 305d 3LAYER fabric

・重量:150g



【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 22.60 cm

奥行 : 31.40 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。