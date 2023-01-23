『アッソブ 防水 サコッシュ 141603 WATER PROOF CORDURA 305D カーキ【お歳暮】』はヤフオクでから05月12日 22時 48分に出品され05月12日 22時 48分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アッソブ 防水 サコッシュ 141603 WATER PROOF CORDURA 305D カーキ
【商品説明】
・ショルダーストラップ付き(全長124cm)
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ22.5cmxヨコ29cmxマチ2cm
・ポケットの数:1(外側1/内側0)
・メイン素材: ナイロン
・留め具の種類: ジッパー
・表地: CORDURA 305d 3LAYER fabric
・重量:150g
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 22.60 cm
奥行 : 31.40 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8505円
251 入札履歴
終了
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