『DESTINATION(デスティネイション) サーフボードソフトケース USナチュラルソックス フィッシュボード用 60 (Beige/L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 22時 09分に出品され03月21日 22時 09分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在116件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DESTINATION(デスティネイション) サーフボードソフトケース USナチュラルソックス フィッシュボード用 60 (Beige/L
【商品説明】
・※納品まで１から２週間長く掛かる場合がございます。※当該商品はメーカー問屋などと在庫を共有しております。予告無く欠品になる場合がございます。
【サイズ】
高さ : 10.20 cm
横幅 : 25.80 cm
奥行 : 30.20 cm
重量 : 800.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8505円
116 入札履歴
終了
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