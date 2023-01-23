『DESTINATION(デスティネイション) サーフボードソフトケース USナチュラルソックス フィッシュボード用 60 (Beige/L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 22時 09分に出品され03月21日 22時 09分に終了予定です。即決価格は8,505円に設定されています。現在116件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DESTINATION(デスティネイション) サーフボードソフトケース USナチュラルソックス フィッシュボード用 60 (Beige/L



【商品説明】

・※納品まで１から２週間長く掛かる場合がございます。※当該商品はメーカー問屋などと在庫を共有しております。予告無く欠品になる場合がございます。



【サイズ】

高さ : 10.20 cm

横幅 : 25.80 cm

奥行 : 30.20 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。