『MSI Agility GD70 ゲーミングマウスパッド 900mm × 400mm MS366【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 09時 36分に出品され03月21日 09時 36分に終了予定です。即決価格は8,504円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MSI Agility GD70 ゲーミングマウスパッド 900mm × 400mm MS366



【商品説明】

・[サイズ]900×400×3mm

・マウスパッドの安定性を高めるラバーベースを採用

・広範囲をカバーする大型ゲーミングマウスパッド

・摩擦による抵抗を抑え優れたコントロールを実現

・耐久性を高めるパイル加工



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 47.00 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。