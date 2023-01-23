『MELODIES 1983 Original Analog LP【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 18時 00分に出品され03月15日 18時 00分に終了予定です。即決価格は8,504円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 （中古品）MELODIES [1983 Original Analog LP]





※掲載されている商品写真はイメージ写真となっております。

外箱、説明書等は付属しない場合がございます。



※商品ページを作成する際にメーカーサイト等のコメントを引用している事があります。その際、新品時の付属品を記載してしまう事がありますのでその際は受注後に別途ご連絡させて頂きます。



※基本的に本体と最低限の付属品のみとなりますのでリモコン・イヤホン等付属しない場合がございます。

付属品について詳しくはお問い合わせください。



※またカートリッジ・インクなど消耗品に関しましては基本付属しません。







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