『スペシャルパーツ武川 バックレストキット ラージタイプ PCX(JF81) PCX150(KF30) 09-11-0108【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 11時 12分に出品され03月03日 11時 12分に終了予定です。即決価格は8,504円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 パッセンジャーのホールド感を高め、快適かつ安全にサポートします。

適合車種:PCX(JF81-1000001?) 、PCX150(KF30-1000001?)

ステンレス製バックレストステー採用。

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