『ビラボン BILLABONG レディース カジュアル ウェア 長袖 トップス FOR SAND AND WATER BIG CLEAN LO【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 00時 11分に出品され04月01日 00時 11分に終了予定です。即決価格は8,504円に設定されています。現在515件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ビラボン BILLABONG レディース カジュアル ウェア 長袖 トップス FOR SAND AND WATER BIG CLEAN LO
【商品説明】
・カラー BLK MEL WHT
・サイズ M 身幅54 肩幅52.5 袖丈55 前身丈63 後ろ身丈67.5 L 身幅56 肩幅53.5 袖丈56 前身丈65 後ろ身丈70
・素材 ポリエステル100％
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8504円
515 入札履歴
終了
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