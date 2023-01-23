『ビラボン BILLABONG レディース カジュアル ウェア 長袖 トップス FOR SAND AND WATER BIG CLEAN LO【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 00時 11分に出品され04月01日 00時 11分に終了予定です。即決価格は8,504円に設定されています。現在515件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ビラボン BILLABONG レディース カジュアル ウェア 長袖 トップス FOR SAND AND WATER BIG CLEAN LO



【商品説明】

・カラー BLK MEL WHT

・サイズ M 身幅54 肩幅52.5 袖丈55 前身丈63 後ろ身丈67.5 L 身幅56 肩幅53.5 袖丈56 前身丈65 後ろ身丈70

・素材 ポリエステル100％



【サイズ】

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横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。