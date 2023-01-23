『ジョインテックス IJロール紙 普通紙 A4 6本 A055J-6【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月12日 17時 29分に出品され05月12日 17時 29分に終了予定です。即決価格は8,504円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 ジョインテックス IJロール紙 普通紙 A4 6本 A055J-6 【ジャンル・特徴】 オリジナルのポスターやたれ幕に仕上りのきれいなロール紙タイプ [ A055J-6 ]