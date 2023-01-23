『2022業界 登場 スポーツイヤホン Bluetooth5.0+EDR搭載 急速充電 ブルートゥース イヤホン AAC/SBC対応 Hi-F【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 07時 29分に出品され04月01日 07時 29分に終了予定です。即決価格は8,504円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
2022業界 登場 スポーツイヤホン Bluetooth5.0+EDR搭載 急速充電 ブルートゥース イヤホン AAC/SBC対応 Hi-F
【サイズ】
高さ : 2.70 cm
横幅 : 9.70 cm
奥行 : 14.00 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【食品等の賞味期限について】
※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。
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落札価格8504円
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終了
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