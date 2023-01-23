『Smatree14インチ Mac BookPro ノートパソコンケース dell inspiron 14 5405/13.3インチMac B【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 11時 13分に出品され03月12日 11時 13分に終了予定です。即決価格は8,504円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Smatree14インチ Mac BookPro ノートパソコンケース dell inspiron 14 5405/13.3インチMac B
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 28.20 cm
奥行 : 38.40 cm
重量 : 1.36 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8504円
432 入札履歴
終了
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