『ザナックス(Xanax) グラブメンテナンス用品 硬式修理紐 １０本組 ブラック(90) BGF108【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 00時 51分に出品され04月24日 00時 51分に終了予定です。即決価格は8,503円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ザナックス(Xanax) グラブメンテナンス用品 硬式修理紐 １０本組 ブラック(90) BGF108
【商品説明】
・業務用修理紐10本組
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 20.40 cm
奥行 : 21.50 cm
重量 : 150.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8503円
524 入札履歴
終了
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