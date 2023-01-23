『DOD(ディーオーディー) ライダーズコンフォートタープ ツーリング仕様 コンパクト収納 TT5-282【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 16時 02分に出品され03月22日 16時 02分に終了予定です。即決価格は8,503円に設定されています。現在273件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DOD(ディーオーディー) ライダーズコンフォートタープ ツーリング仕様 コンパクト収納 TT5-282



【商品説明】

・重量(付属品含む)：（約）3.3kg

・付属品:ペグ、ストームロープ、キャリーバッグ

・サイズ:（約）W370×D430×H180cm

・UVカット:UPF50+

・収納サイズ：（約）W48×D14×H14cm

・材質:生地/75D ポリエステル PUコーティング、メインポール/6061アルマイトポール 直径19mm、サイドポール/グラスファイバー 直径7.9mm

・耐水圧:3000mm



【サイズ】

高さ : 11.60 cm

横幅 : 12.80 cm

奥行 : 48.00 cm

重量 : 2.48 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。