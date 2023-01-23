『Coolfour デスクライト LED 目に優しい電気スタンド 卓上ライト 自動調光自動無段階調光 調色 スタンドライト クランプ式 ライト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 07時 58分に出品され03月13日 07時 58分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Coolfour デスクライト LED 目に優しい電気スタンド 卓上ライト 自動調光自動無段階調光 調色 スタンドライト クランプ式 ライト
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.70 cm
横幅 : 16.70 cm
奥行 : 44.79 cm
重量 : 1.27 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8502円
197 入札履歴
終了
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