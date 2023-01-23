『2.4GHz アクションバギー トルネードモンスター ブルー 電動ラジオコントロール【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 07時 03分に出品され04月08日 07時 03分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
2.4GHz アクションバギー トルネードモンスター ブルー 電動ラジオコントロール
【サイズ】
高さ : 23.20 cm
横幅 : 35.60 cm
奥行 : 45.40 cm
重量 : 2.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8502円
194 入札履歴
終了
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