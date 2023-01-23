『TVシリーズ 交響詩篇エウレカセブン Blu-ray BOX1 (特装限定版)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 14時 09分に出品され03月12日 14時 09分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 （中古品）TVシリーズ 交響詩篇エウレカセブン Blu-ray BOX1 (特装限定版)