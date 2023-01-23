『イマイバッグ QUAY ショルダーバッグ 牛革 バッグ 斜めがけ ポシェット かばん 本革 合皮 軽量 お財布 ショルダー ウォレットバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 11時 44分に出品され04月28日 11時 44分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イマイバッグ QUAY ショルダーバッグ 牛革 バッグ 斜めがけ ポシェット かばん 本革 合皮 軽量 お財布 ショルダー ウォレットバッグ



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー， 調節可能， クロスボディ

・ブランド QUAY（キー）人気 お財布ショルダー。本革で通勤、通学にもぴったり。ウォレットポーチとして斜めがけも楽々。財布代わりで使いやすい。

・メイン素材: レザー

・仕切りたくさんで使いやすい。母子手帳やパスポートも入ります。大容量のお財布ポシェット。2wayで使用可能。チャームとしてタッセルつき。

・牛革(レオパード柄は牛床革)を使用したショルダーバッグ。260gと軽量だから持ち歩きも楽々！ クラッチづかいもおすすめ。

・留め具の種類: バックル

・表地: レザー



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 14.40 cm

奥行 : 25.20 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ イマイバッグ

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