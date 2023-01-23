『G-Shock メンズ GA2100-1A4 ネオンアクセントウォッチ レッド， レッド， One Size， デジタル [並行輸入品]【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月13日 19時 19分に出品され04月13日 19時 19分に終了予定です。即決価格は8,501円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
耐衝撃性。
200メートル防水。
ネオブライト
フェイス用LEDライト(スーパーイルミネーター、選択可能照射時間(1.5秒/3秒)、残照時間)
デジタル表示用LEDバックライト(スーパーイルミネーター、選択可能な照明時間(1.5秒/3秒)、残照)。
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落札価格8501円
771 入札履歴
終了
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