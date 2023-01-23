『【送料無料】[本/雑誌]/[新品全巻コミックセット] ブルーロック [1-23巻までセット] (週刊少年マガジンKC)/金城宗幸/原作 ノ村優介/漫画【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 11時 44分に出品され04月22日 11時 44分に終了予定です。即決価格は8,501円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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