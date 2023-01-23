『鉄道コレクション 南海電気鉄道1000系 すみっコぐらしラッピング 6両セット[316596]]【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 18時 00分に出品され03月11日 18時 00分に終了予定です。即決価格は8,501円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ※一部ユーザー取り付けパーツがあります。

※動力ユニットはTM-08R（20m級A）、走行用パーツセットはTT-04R、パンタグラフはPT4811N＜0258＞を推奨