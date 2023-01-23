『ＩＬリーガル 2−42 ダイワ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 22時 05分に出品され05月11日 22時 05分に終了予定です。即決価格は8,501円に設定されています。現在586件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【ダイワ ＩＬリーガル 2−42の説明】ダイワ 竿 磯インターライン ＩＬリーガル 2−42()【ダイワ ＩＬリーガル 2−42 商品の説明】



スタンダードモデルメジナや黒鯛狙いの本格的なウキ釣りはもちろんのこと、堤防のサビキ釣りやライトな泳がせ釣りまでこなすフカセタイプのオールラウンダー。