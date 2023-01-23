GILL ギル ショートクルージングブーツ マリンシューズ マリンスポーツ【新年の贈り物】

商品情報

カラー：カーボン

サイズ：37(24cm)，38(24.5cm)，39(25cm)，40(25.5cm)，41(26cm)，42(26.5cm)，43(27cm)，44(27.5cm)，45(28cm)，46(28.5cm)，47(29cm）

素材：(内側)クイックドライポリエステル

100%ナチュラルラバーコンパウンド素材の滑りにくいレーザーカットソールを採用し、デッキ上での使用に理想的なショートブーツ。



着脱可能なクッションインナーソール

ブーツトップには磨耗防止のゴム加工

※個人差がございますので、サイズに関しましてはあくまでも目安としてお考え下さい。