【送料無料】[Blu-ray]/TVドラマ/ドラマ「咲-Saki-阿知賀編 episode of side-A」 豪華版 Blu-ray BOX【2024年最新】

商品情報

実写版『咲-Saki-』と同じ制作陣・スタッフで贈る、『咲-Saki-』実写化プロジェクト第2弾! 「少年ガンガン」にて掲載されていた『咲-Saki-阿知賀編 episode of side-』の実写化! 「咲-Saki-阿知賀編」は、ネット最強雀士"のどっち"こと原村和がかつて住んでいた阿知賀を舞台にした物語。4話収録。豪華版の特典ディスクには、メイキングを収録。デジパック+三方背仕様。豪華ブックレット (80P予定)封入。 ※ドラマ特別編(2018年1月放送)については本パッケージに含まれません。 W購入封入応募特典応募ハガキ封入。※ドラマ「咲-Saki-阿知賀編 episode of side-A」Blu- ray&DVDと、阿知賀女子学院麻雀部が歌うドラマ・映画『咲-Saki-阿知賀編 episode of side-A』のオープニングテーマ・エンディングテーマ「笑顔ノ花/春〜spring〜」のCD発売を記念して、抽選で5名様に阿知賀女子学院麻雀部5名によるサイン入りワイドチェキが当たるキャンペーンを実施! (応募締切: 2018年2月28日消印有効)