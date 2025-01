【送料無料】[DVD]/プロレス/レッスルキングダム15 2021.1.4 & 1.5 TOKYO DOME【新年の贈り物】

商品情報

Go To NEW JAPAN! プロレス界最大の戦いWRESTLE KINGDOM! 毎年伝説が生まれる東京ドーム2連戦を永久保存版DVDでリリース! 昨年に続き、東京ドーム2連戦で行われ大観衆を熱狂させた「レッスルキングダム15 in 東京ドーム」の激闘を収めた5枚組。高橋ヒロムとエル・ファンタズモが日米ジュニア覇者対決! 内藤、ジェイ、飯伏による史上初の2日連続IWGP2冠戦! IWGPヘビー級・IWGPインターコンチネンタル二冠王者を掴み取るのは!?