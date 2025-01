【送料無料】[Blu-ray]/アニメ/キノの旅 the Animated Series 上巻 [Blu-ray付初回限定版]【新年の贈り物】

商品情報

シリーズ累計820万部突破! 電撃文庫が誇る時雨沢恵一の不朽の名作『キノの旅 the Beautiful World』が2017年秋、再びアニメ化決定! 原作者書き下ろし特製本や、特典ディスク&特典冊子など豪華特典満載、各巻4話収録の全3巻構成でお届け! ――『世界は美しくなんかない。そしてそれ故に、美しい』――短編連作の形で綴られる人間キノと言葉を話す二輪車エルメスの旅の話。第1話〜第4話を収録。上巻の特典には2016年ニコニコ生放送で公開された「多数決ドラマ キノの旅-the Beautiful World-廃墟の国」を初メディア化!! 何と驚きの未公開ルートも含めた全ルートを収録、選択肢も再現しての大ボリューム(117分相当)でお届け。[初回限定特典] 時雨沢恵一先生・黒星紅白先生書き下ろし特製本『「円盤の国」-Three Kings- チャプター1』 特典Blu-ay: 多数決ドラマ『キノの旅 the Beautiful World 「廃墟の国」-On Your Way-』(全ルート収録、約90分) 特典冊子: 田口智久監督絵コンテ(第1話、約100P) 特製トラベルステッカー 豪華収納ケース