【送料無料】[Blu-ray]/アニ劇場版 KING OF PRISM -PRIDE the HERO- [初回生産特装版]【お歳暮】

商品情報

繋がれた絆が今、動き出す――。 応援上映で話題を呼んだ『劇場版 KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』がBlu-rayで登場! フィギュアスケート、歌、ダンス、そして心の飛躍を型破りなイマジネーションで表現した「プリズムジャンプ」を組み合わせたエンターテインメント・ショー。これは、そんなプリズムショーで世界を輝かせる少年たちの物語。 特典ディスクには、「THUNDER STORM SESSION After Party!!!」、初日舞台挨拶映像 (出演: 寺島惇太・斉藤壮馬・畠中祐・八代拓・五十嵐雅・永塚拓馬・内田雄馬)、劇場上映全先付映像を収録。本編MIX CD(「EZ DO DANCE -THUNDER STORM ver.-」「FREEDOM -THUNDER STORM ver.-」)付き。「KING OF PRISM -PRIDE theHERO-発売記念 スペシャルトーク&ライブイベント」優先販売申込券(お申込み締切: 2018年2月18日(日) 23:59)、特製ブックレット20P、「KING OF PRISM -PRIDE t...