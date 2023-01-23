『GENTOS(ジェントス) LED 懐中電灯 USB充電式 明るさ550ルーメン/実用点灯1.5時間/耐塵/耐水 専用充電池またはCR123【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 15時 28分に出品され03月03日 15時 28分に終了予定です。即決価格は8,501円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

GENTOS(ジェントス) LED 懐中電灯 USB充電式 明るさ550ルーメン/実用点灯1.5時間/耐塵/耐水 専用充電池またはCR123



【商品説明】

・Brightness: High/550 lumens， Mid/300 lumens， Eco/60 lumens， Batteries: Dedicated rechargeable battery or CR123A lithium battery (sold separately)

・Features: 6.6 ft (2 m) drop resistant， dustproof， water resistant， 3.3 ft (1 m) waterproof (IP66 and IP67 compliant)， maximum irradiation distance: approx.



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 5.60 cm

奥行 : 18.00 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。