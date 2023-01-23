『CD/高中正義/虹伝説BOX-40th Anniversary Deluxe Edition- (3ハイブリッドCD+2Blu-ray) (生産限定盤)【2024年最新】 』はヤフオクでから05月09日 04時 11分に出品され05月09日 04時 11分に終了予定です。即決価格は8,501円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 高中正義 (タカナカマサヨシ たかなかまさよし)

2021年11月17日 発売



1981年のリリース以来、日本インスト音楽史に残る超大作にして高中正義の代表作である『虹伝説』を、3CD+2BDの限定BOX仕様としてコンパイル!



CD:1

1.PROLOGUE

2.ONCE UPON A SONG

3.SEVEN GOBLINS

4.THE SUNSET VALLEY

5.THE MOON ROSE

6.SOON

7.MAGICAL NIGHT LIGHT

8.RAINBOW PARADISE

9.THUNDERSTORM

10.RISING ARCH

11.JUST CHUCKLE

12.RAINBOW WAS REBORN

13.PLUMED BIRD

14.YOU CAN NEVER COME TO THIS PLACE

他