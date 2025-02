CD/高中正義/虹伝説BOX-40th Anniversary Deluxe Edition- (3ハイブリッドCD+2Blu-ray) (生産限定盤)【2024年最新】

商品情報

高中正義 (タカナカマサヨシ たかなかまさよし)

2021年11月17日 発売



1981年のリリース以来、日本インスト音楽史に残る超大作にして高中正義の代表作である『虹伝説』を、3CD+2BDの限定BOX仕様としてコンパイル!



CD:1

1.PROLOGUE

2.ONCE UPON A SONG

3.SEVEN GOBLINS

4.THE SUNSET VALLEY

5.THE MOON ROSE

6.SOON

7.MAGICAL NIGHT LIGHT

8.RAINBOW PARADISE

9.THUNDERSTORM

10.RISING ARCH

11.JUST CHUCKLE

12.RAINBOW WAS REBORN

13.PLUMED BIRD

14.YOU CAN NEVER COME TO THIS PLACE

他