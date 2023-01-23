『CD/石井竜也/LOST MESSAGE (CD+Blu-ray) (初回生産限定盤)【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 01時 20分に出品され03月28日 01時 20分に終了予定です。即決価格は8,501円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
石井竜也 (イシイタツヤ いしいたつや)
2022年9月7日 発売
石井竜也の2年振りとなるニューアルバム!
今作は、『忘れ去られた教え』というコンセプトを元に制作され、時代感を大切にしたメッセージ性が強い楽曲が並ぶコンセプトアルバムとなる。
日々生きていく中で、ふと大切な人や物を想う、きっかけとなるような言葉がいくつも紡がれており、全世代に深く刺さる1枚になる事間違いなし。
CD:1
1.I love you more
2.時は戻らない
3.心が曇ったら
4.生きてんの?
5.ささえてくれるよ
6.恋はカカオの香り
7.忘れられない
8.風が囁く
9.寺町花吹雪
10.ひざしのいろ
11.INVISIBLE
12.夢の日よ永遠に
BD:2
1.Toys World(instrumental)
2.AGAIN
3.そういうもんさ
4.TIME WAVE
5.恋はさざなみ
6.誘惑の女
7.青空に逃げろ
8.AIRAの大地
9.海のベランダにて(instrum
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落札価格8501円
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終了
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