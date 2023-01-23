『CD/石井竜也/LOST MESSAGE (CD+Blu-ray) (初回生産限定盤)【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 01時 20分に出品され03月28日 01時 20分に終了予定です。即決価格は8,501円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 石井竜也 (イシイタツヤ いしいたつや)

2022年9月7日 発売



石井竜也の2年振りとなるニューアルバム!

今作は、『忘れ去られた教え』というコンセプトを元に制作され、時代感を大切にしたメッセージ性が強い楽曲が並ぶコンセプトアルバムとなる。

日々生きていく中で、ふと大切な人や物を想う、きっかけとなるような言葉がいくつも紡がれており、全世代に深く刺さる1枚になる事間違いなし。



CD:1

1.I love you more

2.時は戻らない

3.心が曇ったら

4.生きてんの?

5.ささえてくれるよ

6.恋はカカオの香り

7.忘れられない

8.風が囁く

9.寺町花吹雪

10.ひざしのいろ

11.INVISIBLE

12.夢の日よ永遠に

BD:2

1.Toys World(instrumental)

2.AGAIN

3.そういうもんさ

4.TIME WAVE

5.恋はさざなみ

6.誘惑の女

7.青空に逃げろ

8.AIRAの大地

9.海のベランダにて(instrum