CD/May J./Cinema Song Covers 〜Premium BOX〜 (2CD+Blu-ray) (ビッグザイズ歌詞ブック) (初回生産限定盤)【新年の贈り物】

商品情報

May J. (メイジェイ めいじぇい)

2018年7月25日 発売



May J.のカバーシリーズ第4弾!

誰もが知る映画の名曲をオーケストラや弦楽四重奏、アコースティックな演奏にのせて、映画主題歌となった楽曲を歌う。

洋画、邦画からセレクトされた楽曲を収録。



CD:1

1.Another Day of Sun(with Miracle Vell Magic & Beverly)

2.Listen

3.Never Enough

4.My Heart Will Go On

5.I Will Always Love You

6.Calling You

7.I Dreamed A Dream(new vocal)

8.Time To Say Goodbye

CD:2

1.ひまわりの約束

2.深呼吸

3.瞳をとじて

4.月のしずく

5.君をのせて

6.無限に広がる大宇宙

7.ロンド(SPECIAL TRACKS)

8.絆∞Infinity(SPECIAL TRACKS)

BD:3

1.Sparkle -輝きを信じて-(1部)

2.ふたりのまほう(1部)

3.I Will Always Love You(1部)

4.Time To Say Goodbye(1部)

5.母と娘の10,000日 〜未来の扉〜(1部)

6.本当の恋(1部)

7.Have Dreams!(1部)

8.異邦人(2部)

9.Fait