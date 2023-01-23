『CD/May J./Cinema Song Covers 〜Premium BOX〜 (2CD+Blu-ray) (ビッグザイズ歌詞ブック) (初回生産限定盤)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 15時 57分に出品され03月28日 15時 57分に終了予定です。即決価格は8,501円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
May J. (メイジェイ めいじぇい)
2018年7月25日 発売
May J.のカバーシリーズ第4弾!
誰もが知る映画の名曲をオーケストラや弦楽四重奏、アコースティックな演奏にのせて、映画主題歌となった楽曲を歌う。
洋画、邦画からセレクトされた楽曲を収録。
CD:1
1.Another Day of Sun(with Miracle Vell Magic & Beverly)
2.Listen
3.Never Enough
4.My Heart Will Go On
5.I Will Always Love You
6.Calling You
7.I Dreamed A Dream(new vocal)
8.Time To Say Goodbye
CD:2
1.ひまわりの約束
2.深呼吸
3.瞳をとじて
4.月のしずく
5.君をのせて
6.無限に広がる大宇宙
7.ロンド(SPECIAL TRACKS)
8.絆∞Infinity(SPECIAL TRACKS)
BD:3
1.Sparkle -輝きを信じて-(1部)
2.ふたりのまほう(1部)
3.I Will Always Love You(1部)
4.Time To Say Goodbye(1部)
5.母と娘の10，000日 〜未来の扉〜(1部)
6.本当の恋(1部)
7.Have Dreams!(1部)
8.異邦人(2部)
9.Fait
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落札価格8501円
695 入札履歴
終了
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