『CD/IDOL舞SHOW/IDOL舞SHOW COMPLETE BEST (CD+Blu-ray) (初回盤)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 13時 19分に出品され03月16日 13時 19分に終了予定です。即決価格は8,501円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
IDOL舞SHOW (アイドルブショウ あいどるぶしょう)
2022年11月23日 発売
”IDOL舞SHOW”のこれまでに発表した楽曲を網羅したベスト盤。
CD:1
1.Truth or Dare 2022
2.Whatever!
3.MUST BE GOING!
4.Unlimited Dance
5.YEAH SAY YEAHHH!
6.FANATIC!
7.トロピカルドリーム
8.キミシダイ Our future
9.叶えて、神様
10.無限日本列島LOVE
11.カレント・ザナドゥ
12.SmilexWork!
13.Papier Mache IDOL
14.Brave Call ! 〜& Just Now We come!〜
15.パステルグレイ
16.SENRAN!アイドル天下道へ2022
BD:2
1.「劇場版IDOL舞SHOW」アニメエディション
2.Truth or Dare(Music Video)
3.MUST BE GOING!(Music Video)
4.YEAH SAY YEAHHH!(Music Video)
5.FANATIC!(Music Video)
6.キミシダイ Our future(Music Video)
7.無限日本列島LOVE(Music Video)
8.カレント・ザナドゥ(Music Video)
9.Papier Mache IDOL(Music Video)
10.パステルグレイ(Music Video)
CD/IDOL舞SHOW/IDOL舞SHOW COMPLETE BEST (CD+Blu-ray) (初回盤)
¥ 8501
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¥ 8501
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¥ 8501
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¥ 8501
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CD/聖飢魔II/BLOODIEST (CD+3DVD) (初回生産限定盤A)
¥ 8501
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CD/聖飢魔II/BLOODIEST (CD+3DVD) (初回生産限定盤A)
¥ 8501
落札価格8501円
302 入札履歴
終了
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