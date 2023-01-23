『BD/アニメ/i☆Ris LIVE 2021 〜storiez〜(Blu-ray) (Blu-ray+CD) (初回生産限定盤)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 22時 39分に出品され03月10日 22時 39分に終了予定です。即決価格は8,501円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アニメ (アイリス あいりす)

2021年7月7日 発売





BD:1

1.Color

2.Rainbow

3.ドリームパレード

4.ありえんほどフィーバー

5.Believe in

6.扇子・オブ・ワンダー

7.Ready Smile!!(プリパラメドレー)

8.ミラクルパラダイス(プリパラメドレー)

9.ブライトファンタジー(プリパラメドレー)

10.Shining Star(プリパラメドレー)

11.Make it!(プリパラメドレー)

12.Realize!

13.Goinon

14.キラリ

15.卒業式

16.Memorial

17.iRis LIVE 2021 〜storiez〜 -Off Shot&Documentary Movie-(特典映像1:オフショット&ドキュメンタリー映像)

18.ドリームパレード(山北早紀ver， 芹澤優ver， 茜屋日海夏ver， 若井友希ver， 久保田未夢ver， 澁谷梓希ver)(特典映像2:メンバーソロアングルLIVE映像)

19.Realize!(山北早紀ver， 芹澤優ver， 茜屋日海夏ver， 若井友希ver， 久保田未夢ver， 澁谷梓希ver)(特典映像2:メンバーソロアン