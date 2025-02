DVD/アニメ/Paradox Live Dope Show -2022.5.28 PACIFICO Yokohama National Convention Hall-【2025の人気アイテム】

商品情報

アニメ (悪漢奴等、The Cats Whiskers、BAE、cozmez、VISTY、AMPRULE、獄Luck)

2022年10月28日 発売





DVD:1

1.TURN IT UP!!!!!! -悪漢SOUL FEVER-

2.BAD BOYZ-悪漢奴等 Underground-

3.Ride Out

4.4 REAL

5.Wvin FLg

6.AmBitious!!!

7.Better Dayz

8.Where they at

9.For my Stella

10.Do as I say

11.STRONGER

12.Break Outta Here

13.Takin Over

14.Life Is Beautiful

15.ROWDIEZ -悪漢奴等 Wanted Vibes-

16.FBulous

17.Rap Guerrilla -Paradox Live All ARTISTS-

18.マルチアングル映像(特典映像)

DVD:2

1.TURN IT UP!!!!!! -悪漢SOUL FEVER-

2.BAD BOYZ-悪漢奴等 Underground-

3.Ride Out

4.4 REAL

5.Wvin FLg

6.AmBitious!!!

7.Better Dayz

8.Where they at

9.New & Classic

10.Rooftop

11.ギラギラCANDY NIGHT

12.The Sound Of Voltage

13.Jumping Into My World

14.Takin Over

15.Life Is Beautiful

16.ROWDIEZ -悪漢奴等 Wanted Vibes-

17.FBulous

18.BURAIKAN is Back

19.Rap Guerrilla -Paradox Live All ARTISTS-

20.マルチ