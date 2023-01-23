『DVD/TVアニメ/WAVE!! 〜サーフィンやっぺ!!〜 2 -湘南編- (本編ディスク+特典ディスク)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 22時 30分に出品され04月04日 22時 30分に終了予定です。即決価格は8,501円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 TVアニメ (MAGES.、前野智昭、中島ヨシキ、小笠原仁、佐藤拓也、岩佐とも子、土橋安騎夫)

2021年4月21日 発売