BD/DEEN/DEEN The Live 2022 〜Hot mirror ball & Spur night〜(Blu-ray) (2Blu-ray+2CD) (完全生産限定盤)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

DEEN (ディーン でぃーん)

2022年10月5日 発売





BD:1

1.ずっと伝えたかった I love you

2.STRONG SOUL

3.Brand New Wing

4.Memories

5.君さえいれば

6.ひとりじゃない

7.このまま君だけを奪い去りたい

8.夢であるように

9.永遠の明日

10.Power of Love

11.瞳そらさないで

12.OCEAN

13.mirror ball

14.Dance with my Music

15.リトル・ヒーロー

16.Good Good Time!!

17.君が僕を忘れないように 僕が君をおぼえている

18.千回恋心!

19.心から君が好き 〜マリアージュ〜

20.LOVERS CONCERTO 〜上海ロックスター Episode2〜

21.coconuts feat.Butterfly

22.Smile Blue

BD:2

1.シュプール

2.マイナス20

3.恋人がサンタクロース

4.永遠をあずけてくれ

5.このまま君だけを奪い去りたい

6.Christmas time

7.Farewell to the snow

8.君だけのサンタクロース

9.White landscape

10.白い記憶

11.さよなら

12.哀しみの向こう側

13