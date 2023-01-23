『アイ・オー・データ ポータブルハードディスク 1TB USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応 Silver×Green 日本製 HDP【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 19時 26分に出品され03月17日 19時 26分に終了予定です。即決価格は8,499円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ・Silver×Green 1TB HDPX-UTSC1S

・・Size:1TBColor:Silver×Green

・[特長]Time Machine対応 Macに合うスタイリッシュなデザイン

・[対応OS]Windows 11 Windows 10 Windows 10（Sモード）Windows 8.1 macOS 10.14~12

・[サイズ/重量]約76（W）×114（D）×8.6（H）mm/約130g

・[付属品] USBケーブル(Type-C - Micro-B/30cm) USBケーブル(A - Micro-B/30cm) 取扱説明書

・[その他]1年