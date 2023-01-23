『WINTEN デスクトップPC用 メモリ 32GB(16GB×2枚) PC4-19200(DDR4 2400)製品5年DDR4 SDRAM DI【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 19時 09分に出品され03月10日 19時 09分に終了予定です。即決価格は8,499円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 DDR4・32GB(16GB×2枚) 32GB(16GB×2枚) WT-LD2400-D32GB

・・Size:32GB(16GB×2枚)

・メモリタイプ：DDR4 SDRAM Memory

・ピン：288Pin

・モジュールタイプ：DIMM

・周波数：PC4-19200（2400MHz）

・機能：Unbuffer Non-ECC Memory