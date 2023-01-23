『VERTEX BT対応ネックレスタイプ高音質イヤホン VTH-IC027BRD【お歳暮】』はヤフオクでから05月05日 07時 30分に出品され05月05日 07時 30分に終了予定です。即決価格は8,499円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 VERTEX BT対応ネックレスタイプ高音質イヤホン VTH-IC027BRD