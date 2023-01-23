『３Ｄパズル タイタニック号【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 16時 02分に出品され03月22日 16時 02分に終了予定です。即決価格は8,498円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

３Ｄパズル タイタニック号



【商品説明】

・(現品)110×800×200mm(パッケージ)60×335×227mm(重量)200g



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 35.00 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。