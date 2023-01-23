『フランクリン 野球 メンズ バッティンググローブ パワーストラップクロム POWERSTRAP CHROME ネイビー 20492 NV L【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 16時 03分に出品され03月22日 16時 03分に終了予定です。即決価格は8,498円に設定されています。現在746件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[フランクリン] 野球 メンズ バッティンググローブ パワーストラップクロム POWERSTRAP CHROME ネイビー 20492 NV L
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 50.00 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8498円
746 入札履歴
終了
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