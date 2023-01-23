『マックス(MAX) 園芸用誘引結束機 HT-R 本体: 奥行3.5cm 本体: 高さ14.8cm 本体: 幅353cm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 19時 20分に出品され03月28日 19時 20分に終了予定です。即決価格は8,498円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "製造国:日本"

"メーカー商品コード: HT90065"

"商品の用途:園芸用の誘引結束機"

"結束範囲:最大直径45mm"

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