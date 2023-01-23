『LIXIL アルミ形材フェンス ハイサモア フリーボールタイプ 本体 T-8 全5色【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 22時 27分に出品され03月21日 22時 27分に終了予定です。即決価格は8,498円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【カラー/型番】

ブロンズ/BDD25、マイルドブラック/BDN25、オータムブラウン/BDA25、ホワイト/BDE25、シャイングレー/QMA25

【サイズ(mm)】幅(W)1972×高さ(H)800

【材質】アルミ形材



〔拾い出しに際して〕

間仕切りタイプとフリーボールタイプでは、本体は共通ですが、柱および付属品はそれぞれ専用ですのでご注意ください。

フリーポールタイプの直線部にはストレート継手(柱に含まれています。)、屈曲部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)を使用してください。

フリーポールタイプ・間仕切りタイプとも、60〜180度のコーナー部に対応可能です。

【発送情報】

こちらの商品は（j-Relifeジェイリライフ）から直接お送りいたします。

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※取り寄せ商品です。