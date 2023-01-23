『MOGU(モグ) ビーズクッション ネイビー 雲にのる夢枕 専用カバー ナイトネイビー 約横56?×縦110?×高20?【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 19時 41分に出品され04月29日 19時 41分に終了予定です。即決価格は8,498円に設定されています。現在269件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MOGU(モグ) ビーズクッション ネイビー 雲にのる夢枕 専用カバー ナイトネイビー 約横56?×縦110?×高20?
【商品説明】
・パウダータッチ素材
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 25.40 cm
奥行 : 26.00 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8498円
269 入札履歴
終了
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