『Anlik ステンレステーブル 折り畳み 焚き火 キャンプ ファミリー用 収納バッグ付き【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 02時 56分に出品され03月27日 02時 56分に終了予定です。即決価格は8,498円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Anlik ステンレステーブル 折り畳み 焚き火 キャンプ ファミリー用 収納バッグ付き



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 36.00 cm

奥行 : 72.00 cm

重量 : 4.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。