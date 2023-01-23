『ajew(エジュー) iPhone14 スマホケース cadenas zipphone case shoulder (iPhone14， W【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 19時 02分に出品され03月27日 19時 02分に終了予定です。即決価格は8,498円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ajew(エジュー) iPhone14 スマホケース cadenas zipphone case shoulder (iPhone14， W



【商品説明】

・iPhone14

・iPhone14Pro



【サイズ】

高さ : 6.30 cm

横幅 : 13.40 cm

奥行 : 21.20 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。