『ajew(エジュー) iPhone14 スマホケース cadenas zipphone case shoulder (iPhone14， W【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 19時 02分に出品され03月27日 19時 02分に終了予定です。即決価格は8,498円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ajew(エジュー) iPhone14 スマホケース cadenas zipphone case shoulder (iPhone14， W
【商品説明】
・iPhone14
・iPhone14Pro
【サイズ】
高さ : 6.30 cm
横幅 : 13.40 cm
奥行 : 21.20 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8498円
266 入札履歴
終了
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