『ajew(エジュー) スマホケース cadenas zipphone case shoulder 正規品 (iPhone13， cobalt【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 21時 01分に出品され04月29日 21時 01分に終了予定です。即決価格は8,498円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ajew(エジュー) スマホケース cadenas zipphone case shoulder 正規品 (iPhone13， cobalt
【商品説明】
・PU合皮、ポリカーボネート（ケース部分）
・付属品:ストラップ(合成皮革)
【サイズ】
高さ : 5.10 cm
横幅 : 13.30 cm
奥行 : 21.70 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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924 入札履歴
終了
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