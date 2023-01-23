『ajew(エジュー) スマホケース cadenas zipphone case shoulder 正規品 (iPhone13， cobalt【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 21時 01分に出品され04月29日 21時 01分に終了予定です。即決価格は8,498円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ajew(エジュー) スマホケース cadenas zipphone case shoulder 正規品 (iPhone13， cobalt



【商品説明】

・PU合皮、ポリカーボネート（ケース部分）

・付属品:ストラップ(合成皮革)



【サイズ】

高さ : 5.10 cm

横幅 : 13.30 cm

奥行 : 21.70 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。