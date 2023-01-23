『国内正規品Dayton Audio DS115-8 デザイナーシリーズ 11.5cm ウーファー 8Ω【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 15時 11分に出品され03月20日 15時 11分に終了予定です。即決価格は8,498円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
スピーカーユニット
【商品名】
【国内正規品】Dayton Audio DS115-8 デザイナーシリーズ 11.5cm ウーファー 8Ω
CMR-X007K8MB98
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.90 cm
横幅 : 12.20 cm
奥行 : 12.40 cm
重量 : 830.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8498円
654 入札履歴
終了
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