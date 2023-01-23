『Everlast エバーラスト湾曲型パンチミット Punch Mittts 練習用 格闘技 キックボクシング シューティング ボクササイズ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 04時 47分に出品され03月21日 04時 47分に終了予定です。即決価格は8,498円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Everlast エバーラスト湾曲型パンチミット Punch Mittts 練習用 格闘技 キックボクシング シューティング ボクササイズ



【商品説明】

・パンチを受けやすい湾曲型のミット

・安心のeverlast社



【サイズ】

高さ : 13.50 cm

横幅 : 21.40 cm

奥行 : 28.70 cm

重量 : 430.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。