『レヴェッタ エイ革 ガルーシャ スティングレイ 腕時計 バンド ベルト ブラック 黒 10mm バネ棒 バネ棒外し付き 089-1stb10【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月25日 03時 56分に出品され04月25日 03時 56分に終了予定です。即決価格は8,497円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

レヴェッタ エイ革 ガルーシャ スティングレイ 腕時計 バンド ベルト ブラック 黒 10mm バネ棒 バネ棒外し付き 089-1stb10



【商品説明】

・【サイズ】取付幅：10mm / 尾錠幅：8mm 長さ：70mm/115mm 取り替え用バネ棒4本 バネ棒外し付属

・【適合ブランド】ほとんどの時計を標準スタイルに適合することができます。

・指定プレゼントギフト包装もおこなっております。



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 6.00 cm

奥行 : 24.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

腕時計用品 タグ レヴェッタ

エイ革

ガルーシャ

スティングレイ

腕時計

バンド

ベルト

ブラック

黒

10mm

バネ棒

バネ棒外し付き

089-1stb10