『SwimWays Corp. 80014 K Floating Lounger Blue【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月09日 22時 27分に出品され04月09日 22時 27分に終了予定です。即決価格は8,497円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SwimWays Corp. 80014 K Floating Lounger Blue
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 47.00 cm
奥行 : 50.00 cm
重量 : 1.82 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8497円
135 入札履歴
終了
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