『ソルビダ グレインフリー ターキー 室内飼育全年齢対応 1.8kg【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 15時 59分に出品され03月06日 15時 59分に終了予定です。即決価格は8,497円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ソルビダ グレインフリー ターキー 室内飼育全年齢対応 1.8kg
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 22.20 cm
奥行 : 33.10 cm
重量 : 1.84 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8497円
163 入札履歴
終了
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